İHA

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda bayrak değişimi yaşandı.

Dün gerçekleştirilen AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde partinin İstanbul İl Başkanlığı'na seçilen Abdullah Özdemir, görevi Osman Nuri Kabaktepe'den devraldı.

Özdemir bu sabah önce Eyüpsultan’da sabah namazını kıldı, ardından Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesini ziyaret ederek dua etti.

İLK ZİYARETİNİ FATİH SULTAN MEHMET HAN'IN TÜRBESİNE YAPTI

Ziyarette Özdemir’e partililer eşlik etti.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesini ziyaret eden Özdemir, daha sonra Kadir Topbaş'ın mezarına da gitti.

Özdemir, ziyaretlerin ardından vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, şunları söyledi:

"YENİ DÖNEME GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

"Eyüp Sultan Hazretleri'nin huzurunda namazımızı kıldık, dualarımızı ettik. İstanbul’u fetheden komutan Fatih Sultan Mehmet Han türbesine hep birlikte ziyarette bulunduk. İstanbul’umuzda Cumhurbaşkanımızdan sonraki süreçte gelişime çok büyük katkı sunan Kadir Topbaş başkanımıza ziyarette bulunduk. Kendisine rahmet diliyoruz. İstanbul’un manevi iklimine çok büyük katkıları olmuştur. Onun döneminde İstanbul özel bir dönem geçirmiştir. İnşallah yeni döneme güzel bir başlangıç yaptık. Bereketin ve rahmetin olduğu bir günde ilk ziyaretlerimizi sonlandırmış olduk."

DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI

Öte yandan ziyaretlerin ardından AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde İstanbul İl Başkanlığı'na seçilen Abdullah Özdemir, İstanbul İl Başkanlığında yapılan törenle görevi Osman Nuri Kabaktepe'den devraldı.

Resmi olarak il başkanlığı görevine başlayan Abdullah Özdemir, eski il başkanı Osman Kabaktepe'yi aracına kadar yolcu etti.

Devir teslim töreninde konuşan AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe, "Dün hakikaten hem İstanbul'umuza yakışan hem Türkiye'mize de heyecan ve coşku veren çok güzel bir kongreyle İstanbul'umuzun sekizinci dönemini resmen başlatmış olduk. Hem kongre coşkusu hem dönem başlangıcı vesilesiyle tekrar Abdullah Başkanımıza hem teşekkür ediyorum hem tebrik ediyorum. İnşallah bugün hem İstanbul İl Başkanlığımızda hem il başkanlığı devir teslimini hem de tahmin ediyorum il başkan yardımcılarımız, yürütme kurulu üyelerimiz ve devir teslimlerini yapacak. Dolayısıyla yenilenen kadromuzla 2025, 2028, 2029 döneminde hizmet edecek İstanbul il yönetim kurulu kadromuz Abdullah Özdemir Başkanımızın başkanlığına teşekkür etmiş oldu. Bugün de fiilen her biri görevlerine başlayacaklar. Ben tekrar her birini tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. İnanıyorum ve biliyorum bu kongre dönemindeki temel sloganımız umudun adresi icraatın adresi, geleceğin adresi. Ben inanıyorum ki Abdullah Özdemir Başkanımızın liderliğinde, İstanbul'da AK Partimiz 7,5 milyon hanemiz var, kapımız var İstanbul'da. 4,5 artı 3 milyon iş yerlerimizle beraber halkımızla iç içe, gönül gönüle, gönül bağını daha da güçlendirerek inşallah 2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanımızı birinci turda başkan yapacaklar. Tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum." dedi.

'BİZLERİ SEÇEN DELEGELERİMİZE TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM'

AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde İstanbul İl Başkanlığı'na seçilen Abdullah Özdemir, "Bugün itibariyle dün gerçekleştirmiş olduğumuz kongremiz sonrasında devir teslim töreni inşallah birazdan gerçekleştirmiş olacak. Başta da özellikle bu anlamlı görevi bizlere layık gören saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bizleri seçen delegelerimize de özellikle teşekkürlerimi iletiyorum. Tabii dört yıllık bir dönemde il başkanlığı yaptı Osman başkanımız. Gerçekten İstanbul'un çok önemli bir teşkilat sürecini liderlik etti. Bu zorlu süreçte birçok meşakkat ile mücadele edilen dönemde hamdolsun ekibimizdeki teşkilatımızdaki birlik ve beraberlik adına büyük bir özveri gösterdi. Biz bizzat yapmış olduğu tüm şu çalışmalara şahidiz. Allah ondan ve çok değerli yol arkadaşlarımıza, ekip arkadaşlarından razı olsun. İnşallah nice hizmetlere hep birlikte tüm arkadaşlarımızı, tüm başkanlarımıza ulaşacağız. Ben bir kez daha Osman Başkan'ımıza da şükranlarımı sunuyorum. İnşallah AK Parti'miz, davamız, il başkanı olmadan önce de kendisinden çok istifade etti. Kendisinin il başkanı olmadan da bu davaya ne kadar büyük hizmetlerin olduğunu bilen bir kardeşinizim. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine davamıza en büyük hizmetleri edecek. Bu davamıza inşallah birlikte yol arkadaşı edeceğimiz. Osman başkanımız ve çok kıymetli yol arkadaşlarımıza da bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çiçeklerin verilmesiyle tören sona erdi.

Osman Kapaktepe çalışanlarla vedalaşarak alkışlar eşliğinde binadan ayrıldı.