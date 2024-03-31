AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Türkiye Yüzyılı'na yakışır şehirler göreceğiz Osman Nuri Kabaktepe, sandığa yoğun ilgi beklediklerini söyledi. Kabaktepe, "Türkiye Yüzyılı'na yakışır şehirleri İstanbul'umuzda görmeyi milletimizin oyları bize nasip edecek" dedi.

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AA & Ensonhaber

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 31 Mart seçimleri kapsamında sandığa gitti.

Kabaktepe, Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullandı. Kabaktepe'ye eşi Amine Ateş Kabaktepe ve 2 çocuğu eşlik etti.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere konuşan Kabaktepe, bugün demokrasinin en güzel günlerinden birini yaşadıklarını söyledi.

"Herkesi sandığa davet ediyoruz"

"İstanbul'umuzda ve tüm Türkiye'mizde belediye başkanlarını milletimiz oylarıyla belirleyecek." diyen Kabaktepe, Türkiye Yüzyılı vurgusu yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin sandıklara gelişi başladı. Daha da yoğunlaşacağına inanıyoruz. Herkesi sandığa davet ediyoruz.



Kentimizi 5 yıl en iyi şekilde yönetecek başkanların belirlenmesi noktasında yetkisini milletimiz bugün en güzel şekilde kullanacaktır.



İstanbul'umuzda mesaimiz sabah 04.30'dan itibaren başladı. Tüm sandıklarda görevli arkadaşlar da görevlerine başladılar.

"İstanbul'umuz için hayırlı olsun"

Yaklaşık 2 saati aşkın bir süredir oy kullanılıyor. Gayet sakin, İstanbul'a yakışır bir şekilde devam ediyor. Bu sakinliği, olgunluğu herkese çağrıda bulunarak ifade etmek istiyorum.



Tekrar İstanbul'umuz için hayırlı olsun. Başakşehir'imiz için hayırlı olsun. 39 ilçemiz ve tüm Türkiye'miz için hayırlı olsun.

"Türkiye Yüzyılı'na yakışır şehirler göreceğiz"