AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe kimdir

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığına tek aday olarak gösterilen Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle göreve getirildi. Peki Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

Osman Nuri Kabaktepe 1 Aralık 1970 yılında, Ordunun Fatsa ilçesinde Osman Nuri ve Huriye Kabaktepe’nin son çocuğu olarak dünyaya geldi.

Doğumundan 15 gün önce babasını kaybeden Kabaktepe, annesinin isteği üzerine babasının ismi “Osman”ı taşıdı.

Çocukluğu 70’lı yılların çalkantılı dönemine denk gelen Osman Nuri Kabaktepe, Fatsa İmam Hatip Okulu’da eğitim hayatına başladı.

Liseden mezun olunca imamlık sınavlarına girip Samsun’ da görev almaya hak kazanmak Kabaktepe için büyük önem arz etmekteydi. Çünkü üniversitede okuyabilmek için gerekli kazancı sağlayacağı gibi on sekiz yaşında memuriyete başlamış olacaktı.

Ancak son anda bir karar değiştirerek Samsun yerine Bursa yazdı..

Anılarında ise geriye dönüp baktığında o ana vesile olan kalem ve silgiye şükrettiğini sıklıkla dile getirmektedir.

MİLLİ GENÇLİK VAKFI İÇİN İSTİFA ETTİ

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni kazanarak yoluna devam eden Kabaktepe, eğitime ara vermeden İslam Felsefesi alanında yüksek lisans yaptı.

1995 yılında Balıkesir’e öğretmen olarak atanmasının ardından ayağının tozuyla Milli Gençlik Vakfı’nda vazife almak maksadıyla istifa ederek İstanbul’a geldi.

AİLE KURMA SAADETİ

Aynı yıl dünya evine adım atan Osman Nuri Kabaktepe, 1996 yılında kızı ve 2000 yılında askerlik görevini yerine getirdiği sırada oğlu dünyaya geldi.

SİYASİ SERÜVENİ

Siyasi ve sivil toplum kuruluşlarındaki faaliyetlerinde ön saflarda boy gösteren Kabaktepe, Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde çeşitli kademelerde görevler üstlendi.

Necmettin Erbakan tarafından 1975 yılında kurulan Milli Gençlik Vakfı çatısı altında milli görüş ve inanç hareketini İl Başkanı sıfatıyla savundu.

2001 yılında kuruluşunda yer aldığı Saadet Partisi İstanbul İl Yönetimi'nin yanı sıra Genel İdare Kurulu üyeliğini de sürdürdü.

Kabaktepe, 2004 Mahalli İdareler Seçimlerinde Saadet Partisi Fatsa Belediyesi başkan adayı olarak yarıştı ancak kazanamadı.

GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLIĞI YOLUNDA

Kabaktepe, Milli Gençlik Vakfı’ndan Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı’na giden süreci ise şu sözlerle anlatı:

"Devam eden 25 yılımda bir ayağım İstanbul’da sabit noktamdayken, diğer ayağımla dört yıl Ankara’da Rahmetli Erbakan hocamızın emri üzere SP kurucu gençlik kolları başkanı olarak (insan iddiasıyla imtihan olurmuş hakikatini bir kez daha yaşadım.) 1994 yılında rahmetli Şevket Kazan beyin başkanlığında Ankara’da bir toplantıya davet edildim -o sırada Bursa MGV il başkan yardımcısıydım- Ankara, İstanbul MGV’den de katılan arkadaşlarımız vardı. Toplantının konusu Refah Partisinin gençlik kolları kurup kurmaması konusuydu. Malumunuz 12 Eylül’ün getirildiği yasaklardan birisi de partilerin gençlik kolları kurma yasağıydı. Toplantıya katılanların benimde dahil olduğum kahir ekseriyeti RP’nin bu çalışmayı yapmasına gerek olmadığını savundu. Ne gariptir ki bu özleri sarf eden olarak çok geçmeden iki yıl sonra RP İstanbul yönetiminde görev alıp gençlik komisyonu başkanı olarak görevlendirildim. İddiamdan düşüncemden 15 yıl sonrada SP genel merkez gençlik kolları başkanı olarak vazifelendirildim. Ankara dönüşü 1996 yılında şehir esnafı olarak başladığım iş hayatımı tekrar düzene sokmak için İstanbul’da çalışmaya başladım, geçim gailesiyle yaklaşık iki yıl Suudi Arabistan’da dolaşıp pergelimin açık olanını kapattım."





SİVİL TOPLUMA ADANMIŞ BİR HAYAT

Çocukluk yıllarından beri çeşitli sivil toplum faaliyetleri yürüten Osman Nuri Kabaktepe, İYC, İHH, IYFO, Sosyal Doku, Cansuyu, UMAD, Yedi Hilal, TMV gibi dernek ve vakıflarda da farklı kademelerde seminerler ve çalışmalar gerçekleştirdi.

İlim Yayma Cemiyeti'nde denetim kurulu üyeliği ve Türkiye Gençlik Vakfı'nda (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyeliği yapan Kabaktepe, bir dönem Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Kabaktepe, 2016 yılından bu yana, yurt dışında okul öncesinden üniversiteye kadar örgün ve yaygın eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulan ve kısa sürede küresel bir eğitim markası haline gelen Maarif Vakfı’nın yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir.

SOSYAL ZORUNLULUK ANLAYIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'u emanet etme kararı aldığı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal sorumluluk çalışmalarını zorunluluk olarak benimsediğini ve “adaleti arayacak, tesis edecek, zulme karşı çıkacak, faydalıyı yapıp zararlı olandan kaçındıracak, iyi olanı seçip yeşermesini sağlarken kötü olana dur deyip kurumasını için çalışacak işler” olarak gördüğünü ifade ediyor.

AN’A DÜŞEN NOTLAR

Siyasi kimliğinin yanı sıra kelimelere, anlamlara ve yazmaya kıymet veren bir yazar olan Osman Nuri Kabaktepe, An’a Düşen Notlar adlı eserinde kâinattan yaptığı okumaları zevkli ve akıcı bir üslupla okuyucuya aktarıyor.

Sözün ve okumanın önemini her yazısında vurgulayan Kabaktepe, haftalık yazı ve denemelerini internet sitesinden okurlarının beğenisine sunmaya devam ediyor.

MİLLİ GÖRÜŞ ÇİZGİSİNİ BOZMADI

Kimlik ve kişiliğinin temellendiği en önemli yılların orta okul ve lise zamanları olduğunun altını çizen Kabaktepe, Yavuz Selim Vakfında yaptığı çalışmalardan, Refah Partisine aktif olarak katıldığı süreçlerden ve okulda Abbas Kaya ve Necip Aydın başta olmak üzere hocalarından etkilendiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabaktepe'nin, ''Milli Görüş partilerinde çalıştığını'', ''MGV kökenli'' olduğunu ve çizgisini bu güne kadar koruduğunu belirtti.

Erdoğan "Kabaktepe'nin gençlik çalışmalarındaki başarısı, gençlik yapılarıyla süren yakından ilişkisi ve kullandığı dilin gençlere yakın olması da yine bir süredir devam eden AK Parti'nin gençlerle ilgili politikalarını gözden geçirmesi çağrılarına da karşılık geliyor" diyerek, "Bir il başkanının partisinin politikalarındaki etkisi sınırlı olmakla birlikte İstanbul teşkilatları her zaman farklı olmuştur, etkisi yüksek olmuştur. Bu açıdan Osman Nuri Kabaktepe'nin il başkanlığını önemli bir görevlendirme olarak görüyorum" diye konuştu.

AK PARTİ İSTANBUL, OSMAN NURİ KABAKTEPE'YE EMANET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul teşkilatında yenilenme sürecini başlattı.

Maarif Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğine 2016'da seçilen ve halen Vakıf'ta Başkanvekili olarak görevini sürdüren Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na seçildi.