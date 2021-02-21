AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak kongrede aday olmayacağını duyurdu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, çarşamba günü yapılacak olan Ak Parti İstanbul 7.Olağan Kongresi'nde yeniden aday olmayacağını açıkladı.

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nda bayrak değişimi...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Twitter'dan yaptığı açıklamada AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini başka bir dava arkadaşına devredeceğini duyurdu.

AK PARTİ İSTANBUL'DA BAYRAM ŞENOCAK DEVRİ BİTTİ

AK Parti kongrelerinin her zaman bir bayram havasında gerçekleştirildiğini ve kongrelerin bir bayrak yarışı olduğunu belirten Şenocak, "9 Şubat 2018 tarihinde liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle atandım. 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılan 6. Olağan İl Kongresinde delegelerimizin teveccühü ile seçildiğim AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevimi 7. Olağan Kongremizde başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna saygıyla duyururum." dedi.

"BİZİM KONGRELERİMİZ HER ZAMAN BİR BAYRAM HAVASI, BİR BAYRAK YARIŞIDIR"

Bayram Şenocak'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Bizim kongrelerimiz her zaman bir bayram havası, bir bayrak yarışıdır. 9 Şubat 2018 tarihinde Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle atandığım, 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılan 6. Olağan İl Kongresi'nde delegelerimizin teveccühü ile seçildiğim AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevimi 7. Olağan Kongremizde başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna saygıyla duyururum.

Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Büyük ve Güçlü Türkiye hedeflerimiz; 2023, 2053 ve 2071 ideallerimiz doğrultusunda her zaman olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Biz pazara kadar değil, mezara kadar Liderimizin ve davamızın yanındayız.

TÜM KADEMELERDEKİ TEŞKİLAT MENSUPLARINA TEŞEKKÜR

İl Başkanlığı görevim boyunca, bizimle birlikte ter döken, emek veren, gecesini gündüzüne katan tüm kademelerimizdeki Teşkilat mensuplarımıza gayretlerinden ötürü yürekten teşekkür ediyorum.

Kutlu davaya hizmet yolunda Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la yol yürümeyi nasip eden Rabbime hamd-ü senalar olsun.

İlk günkü aşk, inanç ve heyecanla inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam!"