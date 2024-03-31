AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda hazırlıklar tamamlandı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçları açıklanmadan önce, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında son hazırlıklar yapıldı.

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AA & Ensonhaber

Milyonlarca seçmen, yerel yönetimleri belirlemek için sandıklara akın etti.

Saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi.

Oy sayımı devam ederken AK Parti İstanbul İl Başkanlığında ise hummalı bir çalışma yapıldı.

Platform kuruldu

İl başkanlığı binası önünde, seçim sonucuna ilişkin konuşma yapılabilmesi için platform kuruldu.

Bina çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, girişlerde üst araması yapılıyor.

Öte yandan basın mensuplarının seçimi takip etmesi için ise il binasında bir alan oluşturuldu.

Murat Kurum il başkanlık binasında

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, saat 16.20'de il başkanlığı binasına geldi.

Kurum, seçim sonuçlarını buradan takip edecek.