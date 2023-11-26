AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda temayül heyecanı: 11 bin üye oy kullandı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimleri için temayül yoklaması gerçekleştirildi. Elektronik olarak gerçekleştirilen temayül yoklamasında 11 bin AK Partili teşkilat üyesi oy kullandı.

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İHA

AK Parti'de yerel seçim hazırlıklarında yeni bir aşamaya giriliyor.

Adayların belirlenmesinde önemli süreçlerden biri olarak kabul edilen temayül yoklaması, bugün gerçekleştiriliyor.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ile milletvekillerinden oluşan komisyonların gözetim ve denetiminde yapılacak yoklamada, 81 ilde yaklaşık 160 bin AK Partili oy kullanacak.

AK Parti İstanbul'da temayül heyecanı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlığı için Aday Adaylık başvurusunda bulunanlara yönelik temayül yoklaması AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda yapıldı.

Elektronik olarak gerçekleştirilen temayül yoklamasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin Başkanlık ederken, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti İstanbul teşkilatına üye olan 11 bin üye temayül yoklamasına katıldı.

"Süreci elektronik temayül yoklaması olarak gerçekleştiriyoruz"

Temayül yoklamasının amacının teşkilat mensuplarının görüşlerini, düşüncelerini, eğilimlerini istifade etmek olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin şu ifadeleri kullandı:

İcrası için bir araya gelmiş olduğumuz elektronik temayül yoklamamızın başta Fatih'in emaneti olan şehrimiz İstanbul'umuza, partimize, ülkemize, demokrasimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. AK Partimizin Türk siyasi kültürüne en önemli hediyelerinden birisi olan bugün İstanbul'umuzla birlikte ülkemizin 81 vilayetinde teşkilat mensuplarımızın katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Bu temayül yoklamamızı gerçekleştirmemizin amacı teşkilat mensuplarımızın görüşlerini, düşüncelerini, eğilimlerini tespit ederek adaylarımızın tespiti sürecinde bu görüşlerden, görevlerden istifade etmek. Bugün tespit edeceğimiz bu eğilimler partimizin karar alma süreçlerinde bizlere yol gösterici olacak, bizlere ışık tutacak. Malumunuz olduğu üzere birkaç seçimdir. Temayül yoklamalarımızı, elektronik ortamda, elektronik temayül yoklaması olarak gerçekleştiriyoruz. Bu surette hem zamandan hem de kağıttan ve sarf malzemelerinden çok ciddi bir tasarrufta bulunmuş oluyoruz. Bu manada aynı zamanda çevreci bir uygulamaya imza attığımızda ifade etmek istiyorum.

"Büyükşehir Belediye için 6 aday adayımız, 39 ilçesinde 255 ilçe belediye başkan aday adayımız var"

Temayül yoklamasının yerel seçimler için yol gösterici olacağını söyleyen Şahin şöyle devam etti:

İstanbulumuzun 39 ilçesinde 255 ilçe belediye başkan aday adayımız ve Büyükşehir Belediye için 6 aday adayımız müracaatlarını gerçekleştirdiler. İnşallah genel merkez olarak illerimiz, ilçelerimiz ve bütün yönetim kademelerimizde 31 Mart seçimlerinde en güzel, en parlak başarıyı elde etmek için çok ciddi hassas bir çalışmayı yürütüyoruz. Öyle inanıyorum ki 31 Mart gecesi AK Partimiz için ve Cumhur İttifakı için en görkemli seçim zaferine imza atacağımız bir gece olacak. Bu manada her kademesiyle çok dikkatli bir süreci yürüttüğümüzü çok disiplinli bir çalışmayı yürüttüğümüzü ifade etmek istiyorum.

AFAD'a bağış istendi

Adaylardan AK Parti'ye aidat yerine AFAD’a bağış istediklerinin altını çizen Şahin şunları söyledi:

Malumunuz olduğu üzere Mayıs ayında gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde aday adaylığında 6 Şubat depremlerinin yarasını daha hızlı bir şekilde sarılabilmesi için aday adaylarımızdan partimize aidat yerine AFAD’a bağış aldık. Yerel seçimlere müracaat sürecinde de Filistinli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere onların ihtiyaçlarını gidermek üzere ve onlarla dayanışma duygumuzu ifade etmek üzere aday adaylarımızdan AFAD’a bağışı aldık ve halen devam etmekte olan Büyükşehir Belediyesi aday adaylarımızdan da bu bağışı almaya devam edeceğiz. Bugün burada çok yüksek bir katılım var.

"Temayül yoklamamız adaylarımızın tespitimizdeki parametrelerden bir tanesi"

Temayül sonuçlarının Genel Merkez’de çalışma ekibine yollanacağını ve kamuoyuyla paylaşılmayacağını ifade eden Şahin açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

Temayül yoklamamız adaylarımızın tespitimizdeki parametrelerden bir tanesi. Anketlerimizi yapılıyor. Mevcut belediye başkanlarımızın performansını değerlendiriliyor. O şehrin ilin, ilçenin ileri gelenleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, görüşmeler yapılıyor onların da fikri alınıyor. Bunların hepsi birleştirilerek bir sonuca ulaşılıyor. Bunların hiçbirisi başlı başına belirleyici olmadığı için bu sonuçlar genel merkezimizin çalışma ekibinde oluyor. Kamuoyuyla paylaşılmıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)