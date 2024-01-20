AK Parti İstanbul ilçe adayları açıklandı! Bakın adaylar nereliymiş...

Türkiye 71 gün sonra sandığa gidiyor...
31 Mart yerel seçimleri için nefesler tutuldu, çalışmalar hızla sürüyor.
Bu kapsamda AK Parti İstanbul için ilçe başkan adaylarını da tanıttı.
Adayların isimleri kesinleşirken, vatandaşların kafasında bir başka soru daha var.
İstanbul ilçe adaylarının nereli olduğu...
İşte AK Parti'nin ilçe adayları ve memleketleri;
Bağcılar Belediye Başkan Adayı: Abdullah Özdemir - Kastamonu/İnebolu
Başakşehir Belediye Başkan Adayı: Yasin Kartoğlu - Malatya
Esenler Belediye Başkan Adayı: Tevfik Göksu - Adıyaman
Bakırköy Belediye Başkan Adayı: Ali Talip Özdemir - Konya
Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı: Aziz Yeniay - Malatya
Adalar Belediye Başkan Adayı: Sina Şen - İstanbul
Ataşehir Belediye Başkan Adayı: Mustafa Naim Yağcı - Rize
Beykoz Belediye Başkan Adayı: Murat Aydın - Giresun
Çekmeköy Belediye Başkan Adayı: Ahmet Poyraz - Rize
Kadıköy Belediye Başkan Adayı: Veli Arslan - Tokat
Kartal Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Karakaya - Erzurum
Maltepe Belediye Başkan Adayı: Kadem Ekşi - Rize
Pendik Belediye Başkan Adayı: Ahmet Cin - Sakarya
Sancaktepe Belediye Başkan Adayı: Şeyma Döğücü - Çorum
Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı: Ali Tombaş - Ordu
Şile Belediye Başkan Adayı: İlhan Ocaklı - Sakarya
Tuzla Belediye Başkan Adayı: Şadi Yazıcı - Erzurum
Ümraniye Belediye Başkan Adayı: İsmet Yıldırım - İstanbul Ümraniye
Üsküdar Belediye Başkan Adayı: Hilmi Türkmen - Trabzon
Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı: İlknur Kovaç - İstanbul
Beşiktaş Belediye Başkan Adayı: Serkan Toper - Kars
Beyoğlu Belediye Başkan Adayı: Haydar Ali Yıldız - Rize
Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı: Deniz Köken - Ordu
Fatih Belediye Başkan Adayı: Mehmet Ergün Turan - Trabzon
Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı: Hasan Tahsin Usta - Trabzon
Kağıthane Belediye Başkan Adayı: Mevlüt Öztekin - Sivas
Sarıyer Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Coşkun - Sivas
Sultangazi Belediye Başkan Adayı: Abdurrahman Dursun - Adıyaman
Şişli Belediye Başkan Adayı: Gökhan Yüksel - Kastamonu
Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı: Ömer Arısoy - Rize
Arnavutköy Belediye Başkan Adayı: Mustafa Candaroğlu - Kastamonu
Avcılar Belediye Başkan Adayı: Abdullah Küçükoğlu - Ankara
Bahçelievler Belediye Başkan Adayı: Hakan Bahadır - İstanbul
Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı: Mustafa Günaydın - Trabzon
Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı: Recep Erol - İstanbul
Çatalca Belediye Başkan Adayı: Mesut Üner - İstanbul
Esenyurt Belediye Başkan Adayı: Hamit Öncü - Mardin
Güngören Belediye Başkan Adayı: Bünyamin Demir - Trabzon
Silivri Belediye Başkan Adayı: Volkan Yılmaz - İstanbul Silivri
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