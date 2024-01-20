AK Parti İstanbul ilçe adayları açıklandı! Bakın adaylar nereliymiş... İlçe adaylarının belli olmasının ardından, bu isimlerin nereli oldukları merak konusu. İşte AK Parti İstanbul ilçe adayları ve memleketleri...

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Türkiye 71 gün sonra sandığa gidiyor...

31 Mart yerel seçimleri için nefesler tutuldu, çalışmalar hızla sürüyor.

Bu kapsamda AK Parti İstanbul için ilçe başkan adaylarını da tanıttı.

Adayların isimleri kesinleşirken, vatandaşların kafasında bir başka soru daha var.

İstanbul ilçe adaylarının nereli olduğu...

İşte AK Parti'nin ilçe adayları ve memleketleri;

Bağcılar Belediye Başkan Adayı: Abdullah Özdemir - Kastamonu/İnebolu

Başakşehir Belediye Başkan Adayı: Yasin Kartoğlu - Malatya

Esenler Belediye Başkan Adayı: Tevfik Göksu - Adıyaman

Bakırköy Belediye Başkan Adayı: Ali Talip Özdemir - Konya

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı: Aziz Yeniay - Malatya

Adalar Belediye Başkan Adayı: Sina Şen - İstanbul

Ataşehir Belediye Başkan Adayı: Mustafa Naim Yağcı - Rize

Beykoz Belediye Başkan Adayı: Murat Aydın - Giresun

Çekmeköy Belediye Başkan Adayı: Ahmet Poyraz - Rize

Kadıköy Belediye Başkan Adayı: Veli Arslan - Tokat

Kartal Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Karakaya - Erzurum

Maltepe Belediye Başkan Adayı: Kadem Ekşi - Rize

Pendik Belediye Başkan Adayı: Ahmet Cin - Sakarya

Sancaktepe Belediye Başkan Adayı: Şeyma Döğücü - Çorum

Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı: Ali Tombaş - Ordu

Şile Belediye Başkan Adayı: İlhan Ocaklı - Sakarya

Tuzla Belediye Başkan Adayı: Şadi Yazıcı - Erzurum

Ümraniye Belediye Başkan Adayı: İsmet Yıldırım - İstanbul Ümraniye

Üsküdar Belediye Başkan Adayı: Hilmi Türkmen - Trabzon

Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı: İlknur Kovaç - İstanbul

Beşiktaş Belediye Başkan Adayı: Serkan Toper - Kars

Beyoğlu Belediye Başkan Adayı: Haydar Ali Yıldız - Rize

Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı: Deniz Köken - Ordu

Fatih Belediye Başkan Adayı: Mehmet Ergün Turan - Trabzon

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı: Hasan Tahsin Usta - Trabzon

Kağıthane Belediye Başkan Adayı: Mevlüt Öztekin - Sivas

Sarıyer Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Coşkun - Sivas

Sultangazi Belediye Başkan Adayı: Abdurrahman Dursun - Adıyaman

Şişli Belediye Başkan Adayı: Gökhan Yüksel - Kastamonu

Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı: Ömer Arısoy - Rize

Arnavutköy Belediye Başkan Adayı: Mustafa Candaroğlu - Kastamonu

Avcılar Belediye Başkan Adayı: Abdullah Küçükoğlu - Ankara

Bahçelievler Belediye Başkan Adayı: Hakan Bahadır - İstanbul

Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı: Mustafa Günaydın - Trabzon

Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı: Recep Erol - İstanbul

Çatalca Belediye Başkan Adayı: Mesut Üner - İstanbul

Esenyurt Belediye Başkan Adayı: Hamit Öncü - Mardin

Güngören Belediye Başkan Adayı: Bünyamin Demir - Trabzon

Silivri Belediye Başkan Adayı: Volkan Yılmaz - İstanbul Silivri