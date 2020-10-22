AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için Ermeni Patrikanesi'nde cenaze töreni düzenlendi

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için Ermeni Patrikanesi'nde cenaze töreni düzenlendi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili Markar Esayan için Ermeni Patrikanesi'nde düzenlenen cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, önceki gün mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Vefat eden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da cenaze töreni için Kilise'ye geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EŞİ EMİNE EDOĞAN İLE BİRLİKTE PATRİKLİĞE GİRDİ

Tören öncesi Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Türkiye Ermenileri Patrikliği'ne girdi.

ŞİŞLİ ERMENİ MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Esayan'ın cenazesi, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde düzenlenecek törenin ardından, Şişli Ermeni Mezarlığı'nda defnedilecek.

































