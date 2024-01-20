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AK Parti, İstanbul'da 3 ilçe belediye başkanını yeniden aday göstermedi

AK Parti, İstanbul'da 3 ilçe belediye başkanını yeniden aday göstermedi AK Parti'nin İstanbul adaylarında Arnavutköy, Bayrampaşa ve Sultanbeyli'de değişikliğe gidildi. Sultanbeyli'de Hüseyin Keskin'in yerine Ali Tombaş, Arnavutköy'de Ahmet Haşim Baltacı'nın yerine Mustafa Candaroğlu ve son olarak Bayrampaşa'da Atilla Aydıner'in yerine İlknur Kovaç'ın isimleri belirlendi.