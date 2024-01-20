AK Parti, İstanbul'da 3 ilçe belediye başkanını yeniden aday göstermedi

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı...
Hal böyle olunca aday belirleme çalışmaları da neredeyse tamamlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Murat Kurum'u duyuran AK Parti, bugün de ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
Duyurulan isimler arasında bazı ilçelerde değişikliğe gidildiği görüldü.
3 ilçede değişikliğe gidildi
Bu bölgeler Arnavutköy, Bayrampaşa ve Sultanbeyli oldu.
2019'daki yerel seçimlerde AK Parti'den Sultanbeyli Belediye Başkanı olan Hüseyin Keskin'in yerine Ali Tombaş aday gösterildi.
Arnavutköy'de ise Ahmet Haşim Baltacı'nın yerine Mustafa Candaroğlu ismi üzerinde karar kılındı.
Arnavutköy, Bayrampaşa ve Sultanbeyli...
Bayrampaşa'da da bir değişiklik yapıldı.
Buna göre Atilla Aydıner'in yerine İlknur Kovaç aday gösterildi.
AK Parti'nin seçimi kazandığı diğer ilçe belediyelerinde ise görevini yürüten belediye başkanlarıyla yola devam kararı alındı.
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