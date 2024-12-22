AK Parti İstanbul’da Abdullah Özdemir dönemi

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AK Parti'de 'değişim' süreci devam ediyor..

Partide kongre heyecanı yaşanırken, özellikle İstanbul'da il ve ilçe başkanlarının kim olacağı da merak ediliyordu..

Son seçimlerdeki İstanbul'da büyük kayıplardan sonra il ve ilçeleri toplayacak adaylar üstünde durulurken öne çıkan isim Abdullah Özdemir oldu.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDA ÖZDEMİR DÖNEMİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yeniden aday olmayacağını duyurmasının ardından en genç belediye başkanlarından biri olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in başkanlığı kesinleşti..

Özdemir'in yeni göreviyle birlikte İstanbul'da AK Parti'nin siyasi vizyonuna katkı sağlaması bekleniyor.

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KABAKTEPE: ADAY OLMAYACAĞIM

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kabaktepe, şu ifadeleri kullandı: