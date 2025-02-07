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AK Parti İstanbul yönetiminde bayrak değişimi...

Kongrelerin hız kesmeden sürdüğü AK Parti'de İstanbul 8. Olağan İl Kongresi için partililer, Zeytinburnu Basketbol Gelişim Merkezi'nde buluştu.

BÜYÜK BİR COŞKUYLA KARŞILANDI

Saatler öncesinden salona gelen kalabalık, büyük bir coşkuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekledi.

Tezahüratlarla ve sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salonu selamlamasının ardından konuşmalara geçildi.

KABAKTEPE GÖREVİ ÖZDEMİR'E DEVRETTİ

24 Şubat 2021'de gerçekleşen AK Parti İstanbul 7'nci Olağan İl Kongresi’nde il başkanı seçilen Osman Nuri Kabaktepe görevi, Bağcılar Belediye Başkanlığı'nda önemli işlere imza atan Abdullah Özdemir'e devretti.

TEŞKİLATI SEÇİMLERE HAZIRLAYACAK

Özdemir'in yeni göreviyle birlikte İstanbul'da AK Parti'nin siyasi vizyonuna katkı sağlaması bekleniyor.

Özdemir, teşkilatı 2028 ve 2029'da yapılması planlanan seçimlere hazırlayacak.

"HEP BİRLİKTE ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Kongrede konuşma da gerçekleştiren Özdemir, "Kardeşlik hukukumuzu koruyarak hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Gittiğimiz her ilçede gördüğümüz birlik ve beraberlik fotoğrafı, şahit olduğumuz samimiyet, kongre salonlarımızdaki coşku, yeni ve yeniden görev alan kardeşlerimizin gözündeki heyecan, azim ve kararlılık heyecanımıza heyecan, motivasyonumuza motivasyon kattı. İstanbul'un büyüklüğü sadece tarihine ve coğrafyasına değil, burada yaşayan inşaların hayatlarına dayanır. Kardeşlik hukukumuzu koruyacağız. Adaletsizliğe, tembelliğe, vurdumduymazlığa asla müsaade etmeyeceğiz. Telefonlarımız da kapılarımızda İstanbullulara sonuna kadar açık olacaktır. Daha çok seveceğiz, daha çok koşacağız, hep birlikte daha çok çalışacağız.

"HEDEF VAR, GAYRET VAR"

Bu aziz şehrin tarihine, kültürüne, sanatına, sporuna ve geleceğine yönelik siyasi sorumluluğumuzu bugün itibariyle üstlenmiş olacağız. İstanbul'u vizyonsuz yönetimden kurtarmaya söz veriyoruz. Sıkıldık demek yok yorulduk demek yok tükendik demek yok. Hedef var gayret var. İnşallah sonunda zaferler var. İstanbul'umuzun gelişim sürecinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşsiz bir emeği ve vizyonu vardır. Liderimizin ardında sıra dağlar gibi durmaya, yolunu yol bilmeye, davasına omuz vermeye, gayretine gayret katmaya, liderimizin çağlar aşan, çağlar kuran bir zihin ufkuna yola revan olmaya söz veriyoruz.

ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?

1983 Kastamonu doğumlu olan Özdemir, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde “Deprem ve Yapılar” alanında Yüksek Lisans yapan Özdemir, siyaset ilgisi ile 2007-2013 yılları arasında Bağcılar İlçe Gençlik Kolları’nda başladı.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubunda görev yapan Özdemir, Kasım 2013’te ise buradan ayrıldı.

Özdemir, hemen ardından 2014 yılında AK Parti Bağcılar Belediye Meclis üyesi seçildi.

Bu dönemde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilatlanma ve Çevre Şehircilik ve Kültür biriminde görev yaptı.

2019 yılında da yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi oldu.

2022 YILINDA BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından Bağcılar Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Nisan ayındaki toplantısında yapılan seçimde, meclis üyelerinin teveccühleriyle belediye başkanlığı görevine seçildi.

En genç belediye başkanlarından biri olan Özdemir, göreve geldiği 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren sosyal yaşamdan kentsel dönüşüme kadar ilçenin çehresini değiştiren çok sayıda projeyi hayata geçirdi.

Abdullah Özdemir evli ve 2 çocuk babasıdır.