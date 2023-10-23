AK Parti İstanbul’da 'Büyük Filistin Mitingi' düzenleyecek İsrail-Filistin arasındaki savaş için harekete geçen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Ekim Cumartesi günü 'Büyük Filistin Mitingi' gerçekleştirecek. Mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

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İsrail’in, abluka altındaki Gazze’ye yönelik saldırıları devam ediyor.

Buradaki binlerce Müslümanlara yönelik sistematik bir saldırı halinde olan İsrail, 7 Ekim sabahından bu yana sert müdahalelerde bulunuyor.

Dünya tam 17 gündür İsrail-Filistin hattındaki savaşı yakından takip ediyor.

Bilanço ağırlaşıyor

Bu süreçte İsrail ordusu, sivilleri hedef alarak binlerce bebeğin ve çocuğun ölümüne neden oldu.

Ortaya çıkan görüntüler, savaşın boyutunu gözler önüne seriyor.

Türkiye'den yardım eli

Türkiye ise mazlumun yanında yer alarak savaşa karşı dik bir duruş sergiliyor.

Öyle ki elektrik ve su kesintisinin yaşandığı bölgeye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla tıbbi yardımlar ve yaşam malzemeleri ulaştırılıyor.

Aynı zamanda Ankara’nın da bu süreçte diplomatik girişimleri sürüyor.

İstanbul'da 'Büyük Filistin Mitingi'

Gelişmeler devam ederken AK Parti İstanbul İl Başkanlığı harekete geçti; bölge halkının sesini duyurmak adına ‘Büyük Filistin Mitingi’ organize ediyor.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenecek olan mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı liderleri de katılım sağlayacak.

28 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan mitinge ilişkin il başkanlığından yapılan açıklamada, "İsrail vahşetine dikkat çekmek, özgür Filistin davasına destek olmak" amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Milyonlarca vatandaşın katılımı bekleniyor

Medya, spor, sanat, iş dünyası ve Filistin diasporasından çok sayıda ismin katılımıyla düzenlenecek miting ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacak.

Mitinge İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılımının da beklendiği kaydedildi.