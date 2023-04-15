AK Parti İstanbul'da hedefl: Hafta sonu için 1 milyon hane ziyaret edilecek AK Parti İstanbul teşkilatı, 3 kademe teşkilat mensupları ve milletvekili adaylarıyla 15-16 Nisan'da İstanbul'un 39 ilçesinde 1 milyon haneyi ziyaret etmeyi hedeflediğini duyurdu.

İHA

AK Parti İstanbul teşkilatında seçim çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Son olarak 14 Mayıs'a kadar İstanbul'daki 4 buçuk milyon hanenin daha ziyaret edilmesi planlanıyor.

Yaz döneminde 'Yüz Yüze 100 Gün' kampanyasıyla seçmenlerle yüz yüze iletişim kuruldu.

Tüm kademelerden katılım sağlanıyor

Ziyaretlerde; milletvekili adaylarından il ve ilçe yönetimine, teşkilatın tüm kademelerinden katılım sağlanıyor.

20 yıldır partide görev yapmış yaklaşık 20 bin isim de ziyaretlere eşlik ediyor.

Hem vatandaşlar dinleniyor hem de AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu anlatılıyor.