AK Parti İstanbul'dan yeni video: Algı ve reklam belediyeciliğine son AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, yerel seçimler yaklaşırken Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunan bir video paylaştı. "31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son" notuyla paylaşılan videoda MHP'nin reklam filmine atıfta bulunuldu.

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ensonhaber.com

31 Mart seçimlerine günler kala partiler reklam filmlerini yayına sunmaya başladı.

Kritik seçimler öncesi siyasetçiler programlarını hız kesmeden sürdürürken bir yandan da reklam filmleri gelmeye devam ediyor.

AK Parti yayınladığı reklam filmleriyle vatandaşların büyük beğenisini topluyor.

AK Parti'den yeni İstanbul videosu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin İBB'ye göndermede bulunan video yayınladı.

"Algı ve sosyal medya belediyeciliğine son"

İBB'nin sosyal medya üzerinden yürüttüğü algı operasyonlarına vurgu yapılan video "31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son" notu ile paylaşıldı.

MHP'nin reklamına atıf yapıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, MHP'nin daha önce aynı başlıkla paylaştığı ve sosyal medyada gündem olan videosunu alıntılayarak paylaşımda bulundu.

"31 Mart’ta algılar yıkılacak, gerçekler kazanacak"

Cumhur İttifakı İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "31 Mart’ta algılar yıkılacak, gerçekler kazanacak" notunu düştü.

İmamoğlu'na benzerliği dikkat çekti

Video sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı ve defalarca paylaşıldı.

Öte yandan videoda yer alan kişinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzerliği dikkatlerden kaçmadı.