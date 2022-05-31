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    AK Parti Kadın Kolları'ndan Diyarbakır Anneleri'ne destek

    AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve beraberindeki heyet HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etti.
    • 31.05.2022 - 17:08
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    AK Parti Kadın Kolları'ndan Diyarbakır Anneleri'ne destek

    Evlatlarını hain terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak isteyen annelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 1002. gününde devam ediyor.

    AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve beraberindeki yardımcıları ile AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ve MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman, evlat nöbetindeki ailelere ziyarette bulundu.

    Ailelerle yaptığı görüşmesinin ardından AA'ya açıklama yapan Keşir, kadın milletvekilleri ve kadın kolları teşkilatlarıyla annelere güç vermek ve onların acılarına ortak olabilmek için bugün burada olduklarını söyledi.

    "Okul sıralarında olması gerekenlerin, akıbeti bilinmiyor"

    Ayşe Keşir, "Kimi 10, kimi 15, kimi 17 yaşında gencecik fidanlar annelerin koyunlarından koparılarak terör örgütüne teslim edilmiş. Kimi zorla kaçırılmış, kimi kandırılmış, çocuk yaşında. Bugün okul sıralarında, annelerin koynunda olması gereken çocukların akıbeti bilinmiyor.

    "Anne ve baba olan bu acıyı bilir"

    Annelerin çığlıklarını tüm Türkiye tekrar tekrar duysun istiyoruz. Çünkü sadece anne olan baba olan bu acıyı bilir. İnanıyorum ki bu terörü bu annelerin gayreti, azmi sayesinde hep birlikte bitireceğiz. Son bir yılda terör örgütüne Diyarbakır'dan bir kişi dahi katılmadı. Aslında hem devletimizin gücünü hem terörle mücadele gücümüzü hem de bu annelerin kararlılığının terörü bitirme noktasındaki azmini ortaya koyan veriler bunlar." diye konuştu.

    AK Parti Kadın Kolları ndan Diyarbakır Anneleri ne destek #1

    AK Parti Kadın Kolları ndan Diyarbakır Anneleri ne destek #2

    AK Parti Kadın Kolları ndan Diyarbakır Anneleri ne destek #3

    AK Parti Kadın Kolları ndan Diyarbakır Anneleri ne destek #4


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