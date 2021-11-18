AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde vefat ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti camiasına kötü haberi verdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde vefat ettiğini açıkladı.

"İLİM VE İRFAN ADAMI DEĞERLİ AĞABEYİMİZ HAYATA VEDA ETTİ"

Fahrettin Koca yayınladığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."