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AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, 10 Şubat'ta Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir aile sağlık merkezinin açılışına katıldı.

Zaman zaman hastanelerde yaşanan şiddet olaylarının önüne geçilmesi için çalışmalar yapılırken AK Partili Sarıçam'dan şaşırtan bir açıklama geldi.

"GİDİN SAĞLIK PERSONELİNİN GIRTLAĞINI SIKIN, YAPIŞIN"

Açılışa katılan vatandaşlara seslenen Gökhan Sarıçam, sağlık hizmetlerinde bir memnuniyetsizlik olması durumunda sağlıkçılara yönelik şiddete teşvik eden ifadeler kullandı.

Sarıçam, "Bundan sonraki süreçte memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım vatandaşa gidin sağlık personelinin gırtlağını sıkın, yapışın. Ben üzerime düşeni devlet olarak yaptım. Hizmeti vermeyen onlar diye de kışkırtırım." dedi.

"HİZMETİ VERMEYEN ONLAR DİYE DE KIŞKIRTIRIM"

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: