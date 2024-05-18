AK Parti Kızılcahamam Kampı tarihi öne alındı

AA
AK Parti, seçim değerlendirmesi yapacağı Kızılcahamam Kampı'na hazırlanıyor.
Daha önce 7-9 Haziran'da yapılacağı duyurulan AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın tarihi ise değişti.
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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce 7-9 Haziran'da yapılacağı duyurulan Kızılcahamam 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacağını belirtti.
Kamp, genel merkez yöneticileri ve milletvekillerinin katılımıyla yapılacak.
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