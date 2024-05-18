AK Parti Kızılcahamam Kampı tarihi öne alındı Daha önce 7-9 Haziran'da yapılacağı duyurulan AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın tarihi 31 Mayıs-2 Haziran'a çekildiği bildirildi.

AA

AK Parti, seçim değerlendirmesi yapacağı Kızılcahamam Kampı'na hazırlanıyor.

Daha önce 7-9 Haziran'da yapılacağı duyurulan AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın tarihi ise değişti.

Öne çekildi

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce 7-9 Haziran'da yapılacağı duyurulan Kızılcahamam 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacağını belirtti.

Kamp, genel merkez yöneticileri ve milletvekillerinin katılımıyla yapılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)