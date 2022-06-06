Petrol
119.77
0.04%
Euro
17.8391
1.38%
Dolar
16.5932
1.09%
Altın
989.15
1.22%
Borsa
2645
1.68%
Bitcoin
520.945
5.50%
BTXN Coin
11.97
-13.69%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    AK Parti Kızılcahamam Kampı'ndan notlar

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam kampında teşkilat mensuplarına, muhalefetin erken seçim ve seçim güvenliği tartışmalarına ilişkin çalışma yürütmeleri talimatını verdi.
    • 06.06.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 15:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    AK Parti Kızılcahamam Kampı'ndan notlar

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3- 5 Haziran tarihlerinde Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı dün sona erdi.

    Kamp çerçevesinde ekonomi, 3600 Ek Gösterge, dış politika gibi Türkiye’nin gündemindeki önemli konular Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında karara bağlanırken, fahiş kira artışlarının önlenmesine yönelik çalışmalar da ele alındı.

    Seçim güvenliği tartışmalarına ilişkin kampanya başlatılacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kampta muhalefetin erken seçim çağrıları ve seçim güvenliği tartışmalarına de ilişkin kampanya başlatması talimatı verdiği de öğrenildi.

    Erdoğan, vekillere 6'lı masanın erken seçim olacak iddialarına karşı illerinizde seçimin zamanında olacağını anlatın talimatı verdiği bilgisi edinildi.

    AK Parti Kızılcahamam Kampı ndan notlar #1

    Vatandaşlara anlatılacak

    Seçim güvenliği konusunda kaygı duyan vatandaşların ikna edilmesi için çalışılması gerektiğine de dikkat çeken Erdoğan, AK Parti’nin seçim güvenliği konusunda titiz davrandığının vatandaşlara aktarılmasını da istediği öğrenildi.

    İHA'nın aktardığına göre Erdoğan, bu örnekle seçim sonuçlarında hata ve usulsüzlük olamayacağının net bir dille ifade edilmesi talimatını da verdi.

    AK Parti Kızılcahamam Kampı ndan notlar #2

    AK Parti Kızılcahamam Kampı ndan notlar #3

    AK Parti Kızılcahamam Kampı ndan notlar #4

    AK Parti Kızılcahamam Kampı ndan notlar #5


    İlginizi Çekebilir

    Bodrum'da sıcağı gören, soluğu denizde aldı
    3. Sayfa

    Bodrum'da sıcağı gören, soluğu denizde aldı

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Sırbistan'a gidemeyince mevkidaşını davet etti
    Dünya

    Sırbistan'a gidemeyince mevkidaşını davet etti

    Görüş Bildir