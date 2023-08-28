AK Parti kongre sürecini resmen başlattı: Tarih 7 Ekim

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı yapıldı.
Parti Genel Merkezi'nde yapılan ve yaklaşık 50 dakika süren toplantı sona erdi.
Toplantıda yerel seçim çalışmaları, ekonomideki son durum, terörle mücadele ve dış politikadaki gelişmeler değerlendirildi.
Büyük kongre 7 Ekim'de yapılacak
Bunun yanında alınana kararla Olağanüstü Büyük Kongre süreci de resmen başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda kongrenin 7 Ekim'de yapılmasına karar verildi.
Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.