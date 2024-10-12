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Delege seçimlerinin tamamlanması üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi 8'inci Olağan İL ve İlçe Kongreleri bugün başlıyor.

12 Ocak tarihinde bitmesi beklenen İlçe kongreleriyle birlikte AK Parti teşkilatlarında yenilenmeye gidilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrelerde katılımcılarla buluşması için bir video mesaj gönderdi.

Açıklamalarında AK Parti'nin kuruluşuna, hizmetlerine ve halkla kurduğu ilişkisine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ARANIZDA BULUNMASAM DA KALBİM SİZLERLE"

Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında AK Parti'nin ülkeye ve millete hizmet mücadelesine gönül veren tüm vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Şu an aranızda bulunamasam da kalbimin sizlerle birlikte çarptığını orada, o salonda sizlerin heyecanına ortak olduğumu bilmenizi istiyorum.

Kuruluşundan itibaren teşkilatımızın çatısı altında görev yapmış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Partimize hizmet etmiş, destek vermiş kardeşlerimizden vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum.

"85 MİLYONUN HER BİR FERDİ İÇN ÇALIŞIYORUZ"

14 Ağustos 2001 tarihinde partimizi kurarken nasıl bir heyecan içindeysek bugün de aynı heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Doğruluktan, dürüstlükten, samimiyetten ayrılmadan milletin emanetine halel getirmeden tüm Türkiye için, 85 milyonun her bir ferdi için çalışmayı sürdürüyoruz.

"ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN VERDİĞİMİZ SÖZLERE SADIK KALDIK"

AK Partili kadrolar olarak hep birlikte nice zorlukların üstesinden geldik. Nice engelle karşılaştık. Nice badireler atlattık. Nice saldırıları püskürttük. Şartlar ne olursa olsun millete verdiğimiz sözlere daima sadık kaldık. Türkiye'ye tarihinin en büyük kalkınma, demokrasi ve yatırım hamlelerini kazandırmanın, 81 vilayetimizin her karışında eserlerimizle mührümüzü vurmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

"AK PARTİ'Yİ BUGÜNLERE GETİREN SIR MİLLETİN SESİNE KULAK VERMEMİZDİR"

Her zaman söylüyorum, bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz aynı zamanda milletle ve kendi arasında daima muhabbetin diliyle gönül diliyle konuşan bir kadroyuz. AK Parti'yi bugünlere getiren sır milletin sesine kulak vermemizdir. Hiçbir komplekse kapılmadan milletin vicdan terazisinde muhasebesini yapması, nerede eksiği varsa üzerine kararlılıkla gitmesidir.

"23 YILDIR MİLLETİN UMUDU OLMAYI BAŞARDIK"

23 yıldır milletin umudu olmayı, milletin sorunlarına çözüm adresi olmayı işte böyle başardık. 8'inci Olağan Kongre sürecimizde de inşallah aynısını yapacağız. Kongrelerimiz parti olarak kendimizi yenilemenin yanı sıra milletimizle kucaklaşmanın, 85 milyonun tüm mensuplarıyla gönül köprülerimizi güçlendirmenin vasıtası olarak da görüyoruz. Her zaman olduğu gibi yine kardeşlik ve dayanışma ikliminde kongremizi gerçekleştirecek çok daha güçlenmiş, güç ve enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.

"DURMAK YOK HİZMETE DEVAM"