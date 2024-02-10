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ensonhaber.com

AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması kapsamında yapılan programa uzun namlulu silahlarla ateş açıldı..

Saldırıda yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti.

Murat Kurum'dan açıklama

Olayla ilgili ilk açıklama AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'dan geldi.

"Saldırıyı lanetliyorum"

Saldırıyı lanetleyen Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum.



Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun.



Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!