AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın programına silahlı saldırıyla ilgili yeni görüntüler Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın dernek ziyareti sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

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İHA

31 Mart'ya yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kaldı.

Hal böyle olunca seçim atmosferine gölge düşürmek isteyen bazı kişiler dün İstanbul'da ortaya çıktı.

Dün 16.30 sıralarında Kanarya Mahallesi'nde AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın bir dernek ziyareti sırasında uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.

1 vatandaş ağır yaralandı

Saldırıda bir kadın ağır yaralandı.

Olayda yaralanan E.G.D. isimli kadın hastaneye kaldırılırken saldırganlar kayıplara karıştı.

Saldırıya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Görüntülerde saldırıyı gerçekleştiren beyaz araç, dernek önüne geliyor.

Saldırı sırasında karşı binanın önünde bekleyen vatandaşlar kaçışmaya başlıyor.

Yaşananları anlatan görgü şahidi Coşkun Yıldız, "Evde oturuyorduk. Bir anda silah sesleri duyduk. Balkondan baktığımda yoğun bir kalabalık vardı caddede. Evin tam çıkışımızda bir bayanın yaralı olduğunu gördük. Sağlık ekipleri gelerek müdahale etti. Ambulans geldi ve hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

Yıldız olay nedeniyle apartmandakilerin büyük korku yaşadığını söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)