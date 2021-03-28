AK Parti, Kürşat Ayvatoğlu olayına karşı sessiz kalmadı

CHP kendi içerisinde yaşanan taciz ve tecavüz skandalları karşısında kafasını kuma sokarken AK Partili vekiller Kürşat Ayvatoğlu konusunda tepkilerini dile getirdi ve gerekenin yapılmasını istedi.

Türkiye, son günlerde sosyal medyada patlak veren bir görüntüyü tartışıyor.

Aracını yol kenarına park edip, direksiyonda kokain çeken ardından yoluna devam eden kişinin Kürşat Ayvatoğlu olduğu ve AK Parti Genel Merkezi'nde büro elemanı olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından; AK Parti, Kürşat Ayvatoğlu'nun görevine son verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü de harekete geçti ve Ayvatoğlu'nu gözaltına aldı. İlk ifadesinde burnuna çektiği maddenin uyuşturucu olmadığını pudra şekeri olduğunu söyleyen Kürşat Ayvatoğlu serbest bırakıldı. Ancak görüntüdeki diğer kişilerin kokain itirafının ardından Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı.

CHP TECAVÜZLERE GÖZ YUMDU

Yaşananlar; siyasi partilerin, bu tarz olaylardaki tutumlarını da ortaya çıkardı.

Bilindiği üzere CHP'nin Türkiye'nin birçok bölgesindeki teşkilatlarında taciz ve tecavüz skandalları ortaya çıktı.

CHP yönetimi ve milletvekilleri bu skandallara karşı büyük bir sessizliğe gömüldü.

AK PARTİ SESSİZ KALMADI

AK Parti ise Kürşat Ayvatoğlu olayında tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

AK Partili milletvekilleri Twitter'dan olaya karşı tepkilerini dile getirdi.

"ANINDA GEREKEN YAPILDI"

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, "Genel merkezde 1 yıldır çalışan birinin yasaklı madde kullandığı tespit edilince aynı anda hakkında yasal işlem başlatıldı ve işten de çıkarıldı. CHP, partisinde yaşanan taciz ve tecavüzlerle ile ilgili ne yaptı? Kendi aramızda hallederiz cevap vermeye bile gerek yok dediler." ifadelerini kullandı.

CHP 125 GÜNDÜR TACİZLERE TECAVÜZLERE SESSİZ

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da CHP'nin taciz ve tecavüz olaylarındaki tavrını hatırlattı.

Özboyacı, "Yaklaşık 125 gündür CHP’nin içerisinde yaşanan taciz ve tecavüz olaylarına sessiz kalanların son zamanlarda riyakarca ahkam kesmesi yüzsüzlüktür. İşinize gelince görmezden gelip “susamam” işinize gelmeyince hiçbir şeyi görmem, duymam, susarım." diye yazdı.