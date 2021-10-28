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    AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplandı

    AK Parti MYK, parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.
    • AA
    • 28.10.2021 - 19:09
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 19:20
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    AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplandı

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi

    AK Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 17.50'de başladı.

    Teşkilat Başkanlığı ile Mali ve İdari İşler Başkanlığı sunum yaptığı toplantıda, Meclis çalışmaları da ele alındı.

    Toplantıda yeni anayasa çalışmaları ve siyasi partiler kanunu da değerlendirildi.

    ÖMER ÇELİK AÇIKLAMA YAPACAK

    Koronavirüsle mücadelede son durum da toplantının gündeminde yer alıyor.
    Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklama yapacak.

    AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplandı #1

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