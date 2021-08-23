AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, hakaret için özür diledi

Kendisini beklettikleri gerekçesiyle polislere hakaret eden AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, katıldığı bir canlı yayında özür dilediğini söyledi.

Polis ekiplerinin görevlerini yaptığı sırada AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz da durduruldu.

Halkın güvenliği için yapılan denetim sırasında çok bekletildiğini söyleyen Zeynep Gül Yılmaz, polise hakaret etti.

O anlara dair yayınlanan görüntülerde polisin, "Plakanız otoyolda durmadan ihbar ediliyor. Sistemde milletvekili aracı olarak çıkmıyor." diyerek görevini yerine getirmeye çalıştığı görüldü.

"EKİBE TÜKÜRÜRÜM, Ş...EFSİZE BAK."

Buna karşın Yılmaz'ın, "Yani bu benim sorunum mu? Uzaklaş. İçeri çemkiriyorsun, tükürük geliyor içeriye, uzaklaş. Kim ihbar ediyor benim arabamı. Senin adın ne? Ekibe tükürürüm. Böyle terbiyesizlik mi olur? Ne zaman Erdemli’ye gelsem bu pislikle uğraşıyorum.. Adını verir misin sen? Ş…efsize bak." sözleri de tepki çekti.

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KULLANDIĞI KELİMELER İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Olay anını gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında katıldığı yayında anlatan Yılmaz, "Üzgünüm. Orada bir gün dahi bekletilsem kesinlikle o kelimeleri sarf etmemem gerekiyordu. O kelimeleri sarf ettiğim için milletimizden özür diliyorum." dedi.

"YAPILAN İŞLEM USULSÜZ"

"Yarım saat boyunca orada alıkonulmamın bilinçli bir işlem olduğunu düşünüyorum." diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayıtların alınma şekli usulsüz, yapılan işlem baştan aşağı usulsüz ve o kayıtların alınmaması gerekirken bir de yayınlanması usulsüz."

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