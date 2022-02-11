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    AK Parti, MHP ve BBP’den Ayşenur Arslan hakkında suç duyurusu

    AK Parti, MHP ve BBP, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ile ilgili ifadelerine yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.
    • İHA
    • 11.02.2022 - 11:57
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    AK Parti, MHP ve BBP’den Ayşenur Arslan hakkında suç duyurusu

    AK Parti, MHP ve BBP, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ile ilgili ifadelerine yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

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