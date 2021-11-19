64 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat eden AK Partili İmran Kılıç için Meclis'te tören düzenlendi.

Bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Kılıç'ın vefat haberi siyaset dünyasını yasa boğdu.

MECLİS'TE VEDA TÖRENİ

Bu sabah ise Kılıç için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesinde cenaze töreni gerçekleştirildi.

Törende birçok siyasi isim yer aldı.

AK Parti Milletvekili İmran Kılıç'a TBMM'de cenaze töreni ViDEO