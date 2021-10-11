AK Parti Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti

Yoğun bakımda tedavi gören İsmet Uçma, 66 yaşında hayata veda etti.

AK Parti'de 24, 25, 26 ve 27. dönem milletvekilliği yapan İsmet Uçma, bir süredir sağlık sorunları ile mücadele ediyordu.

İstanbul'da bir hastanede tedavi altında tutulan Uçma'dan, acı haber geldi.

66 yaşındaki Uçma, bugün vefat etti.

SALI GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Uçma'nın cenazesi, yarın öğle vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

"YÜREĞİMİZ YANDI"

Uçma'nın vefatı üzerine siyasi isimlerden taziye paylaşımları geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ahh be İsmet abi. Yüreğimiz yandı. “Güzel insan” diye birşey varsa o sendin. Sen çok güzel ve çok bilgeydin. Gerçek bir insan, büyük bir kişiliktin. Allah sana rahmet etsin. Gerçek bir sevgiyle ve temiz bir yürekle bağlı olduğun Rabbimize kavuştun." ifadelerini kullandı.

"MEKANI CENNET, MAKAMI ALİ OLSUN"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan da "İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Partimizin kurucularından, İstanbul milletvekilimiz, değerli insan İsmet Uçma’yı kaybetmiş olmanın hüznünü yaşıyoruz. Rabbim ailesine ve yakınlarına sabır versin. Mekanı cennet, makamı âli olsun." paylaşımında bulundu.

"AĞABEYİM, YOL ARKADAŞIM HAKK'A YÜRÜDÜ"

AK Parti Genel Merkez Demokrasi ve Hakem Kurulu Başkanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan ise "Değerli dostum, ağabeyim, yol arkadaşım İsmet Uçma Hakk’a yürüdü; Rabbim rahmetiyle muamele etsin, mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

İSMET UÇMA KİMDİR

1 Ocak 1955'te Ordu Fatsa'da doğdu. İlahiyatçı, İktisatçı, Siyaset Bilimci ve Yayıncı olan İsmet Uçma, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültede Kelâm Felsefe Anabilim Dalında "Kuran ve Sünnette Şefaat Kavramı" adlı çalışmasıyla yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında "Bir Sosyal Siyaset Kurumu Olarak Ahilik" adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı. Bir dönem özel bir okulda öğretmenlik yaptı.

Yayıncılık hayatına 1983 yılında Bir Yayıncılıkta editör olarak başladı ve 1986 yılında İşaret Yayınlarını, 2000 yılında da Şehir Yayınlarını kurdu. 1994-1997 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliğine seçildi. AK Parti Kurucu Üyesi olan Uçma, 2011’de Ak Parti İstanbul Milletvekili seçildi. Birleşik Dağıtım, Basın Yayın Birliği, Türkiye Yazarlar Birliği, NEŞKO, İTO Basın Yayın Komisyonu, ÜSEV gibi kuruluşlarda farklı görevler üstlendi.

1991 yılında Türkiye Yazarlar Birliğinin "Yılın Yayıncısı" ödülüne layık görüldü. 24, 25, 26 ve 27. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Daimi Komisyonu Başkanlığını yürüttü. Arapça ve İngilizce bilen Uçma, 6 çocuk babasıdır.



