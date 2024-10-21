AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak

AA

AK Parti'de gündem yoğun...

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), 1,5 aylık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek.

SON DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

AK Parti Genel Merkezi’ndeki toplantıda, İsrail’in bölgedeki saldırganlığı değerlendirilecek.

Türkiye’nin atabileceği adımlar üzerine istişarelerde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı’nın katılacağı BRICS zirvesi hazırlıkları ele alınacak.

KONGRE SÜRECİ ELE ALINACAK

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu‘nda iç politikadaki gelişmeler ile siyasetteki yumuşama iklimi de konuşulacak.

12 Ekim’de başlayan ve devam eden ilçe kongreleri ile kongre takvimine ilişkin süreç gözden geçirilecek.

FETÖ'YLE MÜCADELE GÜNDEMDE OLACAK

Terörle mücadele operasyonları ve FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen’in ölümü sonrası örgütle mücadelede bundan sonra atılacak adımlar da MKYK’da gündemde olacak.

Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapacak.