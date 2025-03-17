AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı

DHA

AK Parti'de hareketli günler yaşandı..

12 Ekim'de başlayan kongre maratonu geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen 8'inci Olağan Büyük Kongre ile tamamlandı.

Ana sloganı "Adında AK, ışığında istikbal" olarak kararlaştırılan kongrede, 1607 delegenin oy kullandığı belirlendi.

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI MKYK TOPLANTISI DÜZENLENDİ

25 Şubat tarihinde ise, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde yapılan Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MKYK TOPLANTISINA LİDERLİK EDİYOR

Son yaşanan gelişmede ise AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 15.56'da başladı.

HANGİ KONULAR MASADA

Toplantıda, TBMM parti grubu çalışmaları ve Meclis gündeminin de ele alınacağı belirtildi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, toplantının gündemine ilişkin açıklama yapması bekleniyor.