AK Parti MKYK toplanıyor: Gündem yerel seçimler AK Parti yerel seçim hazırlıklarının startını bugün veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKYK’yı toplayacak. Seçim ile ilgili MYK’ya yetki devri yapılacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor.

Erdoğan, bugün AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) başkanlık edecek.

İsrail-Filistin süreci gündemde

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantının gündeminde, bir aydır devam eden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve yerel seçim çalışmaları yer alacak.

AK Parti'de yerel seçimler için kasım ayı içinde adaylık başvurularının alınması bekleniyor.

Bu konunun da MKYK toplantısında ele alınması öngörülüyor.

Yerel seçim süreci

AK Parti, 7 Ekim'de yaptığı kongrede yerel seçimin startını vermişti. Ama bugün fiili olarak harekete geçecek.

Seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bugün MKYK'da bir sunum yapacak.

Başvurular alınacak

Taslak takvime göre de Kasım'ın ilk haftasında 81 ilde aday başvuruları alınacak.

AK Parti'den belediye başkanı olmak isteyen isimler, il başkanlıklarının ve AK Parti Genel Merkezi'nin yolunu tutacak.

Temayül yoklaması yapılacak

Aday belirlemenin ilk aşaması temayül yoklaması olacak.

AK Parti, tüm teşkilatına elektronik ortamda "81 ilde kimi aday görmek istersiniz?" diye soracak. En doğru adayın bulunması sağlanacak.

Nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

Büyükşehirlerdeki nihai kararsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık yaptığı bir komisyon tarafından verilecek.

Ardından aday tanıtımına geçilecek. 24 Kasım-31 Ocak tarihlerinde adaylar açıklanmaya başlanacak.

Ama İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerde süreç biraz daha hızlı ilerleyecek. En geç Aralık ayı içerisinde bu adaylar belirlenecek.