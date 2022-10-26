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    AK Parti muhalefeti partilerini Türkiye Yüzyılı programına davet etti

    AK Parti tarafından 28 Ekim'de Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek olan Türkiye Yüzyılı programına muhalefet partileride davet edildi. DEVA, Gelecek ve HDP programa davet edilmedi.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 12:45
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    AK Parti muhalefeti partilerini Türkiye Yüzyılı programına davet etti

    Ankara 28 Ekim cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla "Türkiye Yüzyılı" başlıklı vizyonun açıklanacağı etkinliğe sahne olacak.

    Cumhuriyet'in yüzüncü yılından yola çıkan AK Parti, yeni vizyonunu bu toplantıyla ilan edecek.

    Toplantı kadar 'Türkiye Yüzyılı' etkinliğinin logosu ve davetli listesi gündem oldu.

    Muhalefet partileri davet edildi

    28 Ekim'de Ankara Arena'da düzenlenecek AK Parti etkinliğine uzun zaman sonra ilk kez muhalefet partileri ve gazeteciler de davet edildi.

    "Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı"na, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Hür Dava Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve İyi Parti davet edildi.

    DEVA, HDP ve Gelecek Partisi davet edilmedi

    AK Parti'den ayrılıp yeni parti oluşumuna giden DEVA Partisi, Gelecek Partisi ile HDP programa davet edilmedi.

    CHP ve İyi Parti'nin katılıp katılmayacakları merak ediliyor

    Bazı muhalefet partileri davete katılacaklarını açıklarken cumartesi günü TOGG fabrika açılışına katılmayacaklarını açıklayan CHP ve İyi Parti'nin bu davete gidip gitmeyecekleri ise merak ediliyor.

    AK Parti muhalefeti partilerini Türkiye Yüzyılı programına davet etti #1

    Muhalif gazetecilerde davetli listesinde

    Diğer önemli davetli listesinde ise muhalif gazeteci kimliğiyle bilinen isimler yer aldı.

    Listede Nevşin Mengü, Fatih Portakal, Soner Yalçın, Uğur Dündar gibi isimler bulunuyor. Daveti alan isimlerden bazıları anket açıp karar vermeye çalışırken, bazıları açıkça gideceklerini ilan ettiler.

    AK Parti muhalefeti partilerini Türkiye Yüzyılı programına davet etti #2

    AK Parti muhalefeti partilerini Türkiye Yüzyılı programına davet etti #3


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