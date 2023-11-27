AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

İHA
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmayları ile değerlendirme yapacağı toplantı saat 14.40 itibarıyla başladı.
Ömer Çelik açıklama yapacak
MYK'nın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.
Bir diğer yandan MYK'nın ele alacağı konulardan biri de yerel seçimlere hazırlık süreci.
AK Parti, 81 ilde temayül yoklaması gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapılacak
Yaklaşık 150 bin teşkilat üyesi, elektronik ortamda kimi aday görmek istediklerine yönelik bir oylamada bulundu.
Bu sonuçlara ilişkin hazırlanan sunum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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