AK Parti MYK toplandı

AA
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bir araya geldi.
Genel merkezde gerçekleşen toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.
Parti genel merkezindeki toplantı saat 14.20'de başladı.
GAZZE'DE ATEŞKES MASADA
Öte yandan toplantının gündeminde, birinci yılına ulaşan İsrail'in Gazze saldırıları var.
Toplantıda acil ateşkesin sağlanması, bölgeye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı çözüm için atılacak diplomasi adımları masada olacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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