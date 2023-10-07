AK Parti MYK toplandı AK Parti'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AA & Ensonhaber

AK Parti 4'üncü Olağanüstü Kongre heyecanı yaşandı..

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen büyük kongreye insanlar adeta akın etti.

Yapılan seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Olağanüstü Büyük Kongre'de 1399 geçerli oyun tamamını alarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi.

Teşekkür için yoğun kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim ile ilgili mesajları ve dünya çapındaki krizlere değindi.

Kongre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla sona erdi.

Yeni MYK toplandı

Kongrenin ardından yeni MKYK üyeleriyle parti genel merkezinde bir araya geldi.

Toplantıya kabine üyeleri de katıldı.

Toplantının ardından yeni Merkez Yürütme Kurulunun (MYK) açıklanması bekleniyor.