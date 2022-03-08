AK Parti MYK’sında, sağlıkta şiddet görüşüldü

MYK’da sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik tedbirler ele alındı. Adalet Bakanı Bozdağ, toplantıda sunum yaparken, Sağlık Bakanı Koca yasa çalışması için görüşme trafiği yürüttü.

Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor…

Gündemden düşmeyen konu, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) gündeme geldi. Toplantıda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, düzenleme ile ilgili sunum yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise gün boyu yasa çalışmasıyla ilgili yoğun bir görüşme trafiği yürüttü.

SAĞLIK BAKANI KOCA, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A DETAY VERDİ

Sağlık Bakanı Koca, MYK toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a düzenlemenin detaylarına ilişkin bilgi verip yapılması gerekenleri anlattı.

PROGRAMIN ÇERÇEVESİ HAKKINDA KAPSAMLI DEĞERLENDİRME YAPILDI

Koca, akşam saatlerinde de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Adalet komisyonu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, düzenlemenin çerçevesi hakkında kapsamlı değerlendirme yapıldı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ MUTLU EDİLMELİ"

Yasa çalışması ile ilgili değerlendirme yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"85 milyon vatandaşımızın memnuniyeti için çalışıyoruz. Bunun için de hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızın mutlu edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

Düzenlemenin, ilerleyen günlerde teklif haline alınıp Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.