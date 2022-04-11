AK Parti, öğrenci zammın geri çekilmesi için teklif verdi

İBB'nin ulaşım zammının ardından Meclis'e yeni teklif sunan AK Parti ve MHP, öğrenci aylıklarındaki yüzde 40'lık zammın geri çekilerek İBB tarafından sübvanse edilmesini talep etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sunulan teklifin ardından geçtiğimiz hafta ulaşıma yüzde 40 oranında zam uygulandı.

Zamla birlikte öğrenciler için aylık abonman ücreti 109 TL'ye yükseldi.

Öğrenci cebine fahiş bir miktar olarak yansıyan ulaşım ücretinin düşürülmesi için AK Parti ve MHP'den teklif geldi. Teklif, Nisan ayı oturumunda Meclis'e sundu.

Yüzde 40'lık zammın çekilmesi için harekete geçtiler

Mehmet Tevfik Göksu'nun "İstanbullu öğrencilerimize verdiğimiz müjdeyi hayata geçiriyoruz." yazılı Twitter paylaşımında, yüzde 40'lık zammın geri çekilmesi ve bu kısmın İBB tarafından sübvanse edilmesi için ilk adımın atıldığı duyuruldu.

AK Parti, öğrenci zammının geri çekilmesi için teklif verdi VİDEO

"İBB tarafından sübvanse edilmesi uygun olacaktır"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ve MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz imzasıyla sunulan teklifte, şu ifadeler yer aldı:

"Öğrenci kardeşlerimize yapılan yüzde 40'lık zammın, İBB tarafından sübvanse edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Meclis'e sunduğumuz teklifle birlikte 78 TL'den yüzde 40'lık zamla, yani 31 TL artışla 109 TL'ye yükselen aylık öğrenci abonman ücretinin artan 31 TL'lik zam farkının İBB tarafından sübvanse edilmesi, öğrencilerden eski tarifede olduğu gibi 78 TL alınmasına devam edilmesi ve ayrıca abonman olmayan fakat aylık indirimli öğrenci karta sahip öğrencilerimizin de tek geçişte ödedikleri yüzde 40 zamla 3.74 TL'ye yükseltilen 2.67 TL'lik tarifenin de aynı şekilde uygulamaya devam edilmesine ve teklifimizin gündeme ilave edilerek, ilgili komisyonlara havale edilmesine saygılarımızla arz ve teklif ederiz."