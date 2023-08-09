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Türkiye'yi 5 yıl daha yönetecek iktidar 28 Mayıs'ta belli oldu.

Yerel seçimler için hazırlıklar başlarken gözler parti içi seçimlere döndü.

Önümüzdeki sonbahar aylarında partilerin kongre süreçleri başlıyor.

Bu kapsamda AK Parti olağanüstü kongre tarihi belli oldu.

NTV'nin canlı yayın konuğu olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti olağanüstü kongresinin 7 Ekim'de yapılacağını söyledi.

Değişim mesajı veren Dağ şöyle konuştu:

"Biz milletimizin her zaman destek verdiği, birinci parti yaptığı bir partiyiz. Sadece nicelik değil niteliği olan da bir partiyiz. AK Parti bakanlarını milletvekili adayı yapmış, bakanlar kurulu yeni arkadaşlardan oluşmuş bir siyasi parti. Kongrede de değişimler olacak.



Sessiz sedasız olacak. Karşı tarafın adaylarının fersah fersah ötesinde adaylar yetiştirebilecek bir partiyiz. Her ilde bu işi yapabilecek 5'in üzerinde arkadaşımız var. Veriler var, sahadan dönüşler var. İnşallah bir terslik olmazsa 7 Ekim'de kongremizi Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız."