AK Parti Ordu İl Başkanlığına Selman Altaş atandı AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı. Tomakin'in yerine Selman Altaş atandı.

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Milletvekili aday listeleri, geçtiğimiz pazar günü siyasi partiler tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na sunuldu.

Milletvekili aday listelerinin açıklanmasının ardından ise AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin'in istifa edeceği iddiası gündeme geldi.

Milletvekili aday listesinden memnun olmayan Tomakin ile ilgili bir gelişme yaşandı.

Yerine Selman Altaş atandı

AK Parti Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Halit Tomakin'in AK Parti Ordu İl Başkanlığı görevinden alındığı duyuruldu.

Tomakin'in yerine Selman Altaş'ın atandığı bildirildi.