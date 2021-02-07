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- AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız trafik kazası geçirdi
AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız trafik kazası geçirdi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve yakını Ahmet Yediyıldız yaralandı.
- İHA
- 07.02.2021 - 19:58
Çorum'da Ocaklı kavşağında meydana gelen kazada Ordu’dan Ankara’ya seyir halinde olan 34 KS 9626 plakalı Ahmet Yediyıldız yönetimindeki otomobil Feyyaz Tekel yönetimindeki 43 AL 636 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada AK Parti Ordu milletvekili Şenel Yediyıldız ve yakını Ahmet Yediyıldız yaralandı.
MİLLETVEKİLİ YEDİYILDIZ'IN DURUMU İYİ
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Milletvekili Yediyıldız ve yakınının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.