AK Parti programındaki silahlı saldırı! Aziz Yeniay: Bu bir terör saldırısıdır Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, düzenlenen saldırıya ilişkin konuştu. Yeniay konuşmasında, kimseyle alacak-verecek meselelerinin olmadığını söyledi.

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ensonhaber.com

Yerel seçim süreci sürerken, İstanbul Küçükçekmece'de korkutan bir olay yaşandı.

Geçtiğimiz hafta, yerel seçime ilişkin çalışmalarını sürdüren AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki çalışmaları sırasında uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Saldırıda bir kişi yaralanırken, olayla ilgili ise 26 şüpheli dün adliyeye sevk edildi.

Yaşananların aydınlatılması ve suçluların gerekli cezayı alması için emniyet güçlerinin çalışmaları sürerken, Aziz Yeniay'dan yeni bir açıklama geldi.

Terör saldırısının altını çizen Yeniay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Otomatik silahlarla taramaya başladılar"

Oradaki görüşmede iki farklı firmadan bahsediyoruz. Bir de siyasi figür bir araya geldiler. Sizinle ilgili ciddi manada tehdit söz konusu. Ona ulaşabilir misiniz, saldırı planlanıyor. Şu şu bölgelerde saldırı gerçekleşecek. Tabii yine ciddiye almadık.



Ancak oradan ayrılmak için söylemek isteneni söyledik ve teşekkür ettik. Ancak o gün belirlenmiş olan adreste, bizlerle bekleyen sivil memurlar dışarıda kontrol yaptılar. Biz de tam dışarı çıkarken bir arkadaşımız bir şey sorabilir miyim dedi. O soru sorulmasaydı biz de dışarıda olacak. O esnada otomatik silahlarla taramaya başladılar.

"Bu bir terör saldırısıdır"

Bu kadar tesadüfün bir araya gelmesi çok anlamlı değil. Bu bir terör saldırısıdır, bu bir planlı eylemdir. Ancak seçildiği yer, mekan ve zaman dilimi belki de hedef şaşırtmak isteyenleri arz edebilir. Bütün bunların hepsi savcılık tarafından titizlikle incelenmektedir. Kanaatimiz bu olayın tamamen planlı bir terör girişimi ve tamamen bize yönelik.



Bizim bölgede hiç kimseyle bireysel husumetimiz söz konusu değil. Alacak verecek söz konusu değil. Bu tamamen siyasi figüre, bir yerel belediye başkan adayına yönelik terör girişimidir. Tabii o arada başka garip şeyler oluyor. Henüz daha sahadan çıkmadım. Dışarıda güvenlik oluşturulmasına rağmen silahın nereden ateş edildiğini bilmiyoruz. Bir kaç dakika sonra arkadaşlar bu bize yönelik bir saldırı değildir, bu adli bir olaydır. Şaşırtıcı bir bilgi oldu. Henüz daha emniyet gelmedi, olay belli değil.

"Siyasi figür belediye başkanları peş peşe açıklama yaptı"

Akabinde hemen siyasi figür belediye başkanları peş peşe açıklama yaptılar. Siyasi bir olay değildir, bu tamamen adli bir olaydır. Ben de orada şunu sordum. Henüz biz daha olay yerindeyiz, devletin bilmediği, emniyet birimlerinin bilmediği bir noktada faillerle ilgili bir bilgi olmadan siz bu bilgiyi nereden aldınız, kulağınıza kim fısıldadı, ya da ne yapmak istiyorsunuz diye bir dizi soru sordum.

"Çok tehlikeli bir tiyatro"

Sonra başka bir kişi bendim diyor. Arkadaşlar çok tehlikeli bir tiyatro oynanıyor. Bunlardan henüz daha 26'sı yakalandı, 16'sı tutuklu, 4'ü salıverildi, bunlardan 4 tanesinin çocuk olduğunu daha sonra öğreniyoruz.



Bu zamana kadar oradaki hiçbir insanımızla bir problemimiz olmadı, Günün sonunda bir kızımız şu anda maalesef yaşam mücadelesi veriyor. Mermi başının bir yerinden girip öbür yerinden çıktı. Şu an uyutuluyor, hayata tutunması için.

Yılmaz Tunç açıklama yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen 26 kişiden 16’sının tutuklandığını açıkladı.

Tutuklanan zanlılardan 3’ünün 18 yaşının altında olduğunu bildiren Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: