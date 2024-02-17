Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’de! İlçe adaylarını tanıttı Seçimlere kısa bir süre kala Rize’de partisinin düzenlediği mitinge katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Rize adaylarını tek tek tanıttı. İşte o isimler...

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Türkiye genelinde yerel seçimlerde belediye başkanı olması için ismi netleşen adaylar il ve ilçelerde bir bir tanıtılmaya devam ediliyor.

AK Parti de "Rize İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"nı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, vatandaşlara hitap etti.

Yaklaşan yerel seçimlere atıfta bulunan Erdoğan, Rize'den yine rekor beklediğiini belirtti.

Rizelilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Rize belediye başkan adayları toplantısında, 31 Mart’ta başkanlık yarışına girecek isimler ilçe ilçe şöyle aktarıldı:

AK Parti'nin Rize ilçe belediye başkan adayları:

Rize Belediye Başkan Adayı - Rahmi Metin

Çayeli- İshak Karahan

Ardeşen- Said Taşıyan

Pazar - Ekrem Kılıç

Fındıklı - Gürhan Kutluata

Güneysu-Rıfat Özer

Kalkandere - Mehmet Yılmaz

İyidere - Saffet Mete

Çamlıhemşin - Ömer Altun

İkizdere- Abdi Ekşi

Derepazarı - Şaban Kalça

Hemşin - Halim Kazım Bekar

Salarha - Hasar Kara

Kendirli - Alaettin Serdar

Muradiye - Musa Süreyya Balcı

Madenli - Bayram Ali Sarı

Büyükköy - Hamza Saruhan

Tunca - Ramazan Topçu