Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’de! İlçe adaylarını tanıttı

Türkiye genelinde yerel seçimlerde belediye başkanı olması için ismi netleşen adaylar il ve ilçelerde bir bir tanıtılmaya devam ediliyor.
AK Parti de "Rize İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"nı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, vatandaşlara hitap etti.
Yaklaşan yerel seçimlere atıfta bulunan Erdoğan, Rize'den yine rekor beklediğiini belirtti.
Rizelilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Rize belediye başkan adayları toplantısında, 31 Mart’ta başkanlık yarışına girecek isimler ilçe ilçe şöyle aktarıldı:
AK Parti'nin Rize ilçe belediye başkan adayları:
Rize Belediye Başkan Adayı - Rahmi Metin
Çayeli- İshak Karahan
Ardeşen- Said Taşıyan
Pazar - Ekrem Kılıç
Fındıklı - Gürhan Kutluata
Güneysu-Rıfat Özer
Kalkandere - Mehmet Yılmaz
İyidere - Saffet Mete
Çamlıhemşin - Ömer Altun
İkizdere- Abdi Ekşi
Derepazarı - Şaban Kalça
Hemşin - Halim Kazım Bekar
Salarha - Hasar Kara
Kendirli - Alaettin Serdar
Muradiye - Musa Süreyya Balcı
Madenli - Bayram Ali Sarı
Büyükköy - Hamza Saruhan
Tunca - Ramazan Topçu
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