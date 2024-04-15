AK Parti sahaya iniyor! Oy kayıplarının nedeni araştırılacak Yerel seçimlerde istediği sonuçları alamayan AK Parti, 81 ilde sahaya inecek. Oy kayıplarına sebep olan etkenlerin araştırılacağı çalışmada emekliler başta olmak üzere farklı etnik ve sosyal gruplara kulak verilecek.

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Türkiye seçim sürecini tamamladı...

AK Parti seçim yarışını ilk kez CHP'nin arkasında tamamladı.

14'ü büyükşehir 35 belediye kazanan CHP, Türkiye genelinde en çok oyu alan parti oldu.

AK Parti ilk kez 2. sırada

AK parti ise yüzde 35,49 oy oranıyla ilk kez 2. sıraya geriledi.

Böylece AK Parti'nin, 2019 seçimlerine göre hem kazandığı belediye sayısı hem de oy oranı düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Partisini ayağa kaldırmak için vakit kaybetmeden harekete geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK'sını topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda seçim sonuçlarının nedenlerinin araştırılması için bir kurul oluşturulması talimatını verdi.

"Türkiye'yi dinliyoruz" projesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla komisyonun kurulmasının ardından "Türkiye'yi dinliyoruz" projesi kapsamında farklı etnik ve sosyal gruplara kulak verilecek.

81 ilde sahaya inilecek

Bu doğrultuda yeniden 81 ilde sahaya inecek olan AK Parti, büyükşehir, il, ilçe ve belde fark etmeksizin buralarda oy kayıplarının nedeni araştırılacak.

Emeklilere kulak verilecek

Emeklilerin yoğun olduğu şehirler başta olmak üzere 81 ildeki oy değişimleri analiz edilecek.

Yeni yol haritası belirlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanacak rapora göre AK Parti’nin yol haritası yeniden belirlenecek.

"Öz eleştirimizi cesaretle yapacağız"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yaptığı balkon konuşmasında "öz eleştiri" vurgusu yaparak seçim sonuçlarını enine boyuna değerlendireceklerinin mesajını vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: