AK Parti seçim beyannamesini ay sonunda açıklayacak AK Parti’de belediye başkan adayları tanıtımının ardından yerel seçim beyannamesi ay sonunda kamuoyuyla paylaşılacak.

İHA

AK Parti'de yerel seçim heyecanı...

Partide 31 Mart'taki yerel seçim öncesi 7 Ocak'ta, 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adayı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Ocak'ta açıklayacak

AK Parti, 17'si büyükşehir olmak üzere 48 adayını ise 15 Ocak Pazartesi günü ATO Congresium'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuracak.

Yerel seçim beyannamesi ay sonunda

Yerel seçim beyannamesi ise ay sonuna doğru Genel Merkez binasının karşısında inşa edilen konferans salonunda kamuoyuyla paylaşılacak.

Geniş katılımlı bir tören yapılması planlanıyor

Tüm adaylar açıklandıktan sonra Ankara Spor Salonu'nda geniş katılımlı bir programın yapılması da planlanıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)