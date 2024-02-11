Küçükçekmece'de AK Parti seçim çalışmasında saldırı: Bir kişi yakalandı AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın dernek ziyareti sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada saldırganlardan birisinin yakalandığını duyurdu.

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ensonhaber.com

İstanbul'da Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahların da kullanıldığı saldırı düzenlendi.

Saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Aracın üstünden ve arka camlarından çıkan saldırganlar, seçim çalışmasının yapıldığı noktaya doğru ateş ederek hızla bölgeden ayrıldı.

Bir kişi ağır yaralandı

Bu sırada bir kadın mermilerin hedefi oldu, ağır yaralandı, kaldırıldığı hastenede tedavisine devam ediliyor.

150 kişilik ekip mobeseleri inceliyor

Emniyette 150 kişilik kamera ekibi MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı.

Saldırı sonrasında olay yerinde, 14 adet uzun namlulu kovan, 3 adet 9 mm kovan, 5 araçta ve 1 ikamette isabet tespit edildi.

Güvenlik kamerası kaydında saldırganların maskeli olduğu, aracın da plakasının kapatıldığı görüldü.

Soruşturma başlatıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaşanan saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

Son durumu aktardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da yaptığı konuşmada saldırıya ilişkin son durumu aktardı.

Bir saldırgan yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan incelemeler sonucu saldırganlardan birisinin yakalandığını duyurdu.

İstanbul Emniyeti ve İstanbul Başsavcılığı tarafından gerekli tahkikatın titizlikle yürütüldüğünün altını çizen Erdoğan, terör örgütleri ile mücadelerinin devam edeceğini de ifade etti.

"İnşallah diğerlerini de yakalayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıya ilişkin şunları söyledi: