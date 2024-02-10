Özgür Özel AK Parti seçim programına yapılan saldırıyı kınadı AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın seçim programına düzenlenen saldırıyı lanetleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız" dedi.

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ensonhaber.com

Seçime sayılı günler kala adayların seçim çalışmaları başladı.

Yerel seçim heyecanı tüm ülkeyi sarmışken, adaylar sokak sokak, cadde cadde gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor.

Uzun namlulu silahlarla ateş açıldı

Bu heyecana gölge düşürmek isteyenler ise İstanbul'da kendini gösterdi.

AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın seçim programına ateş açıldı.

Yaşanan olaya ilişkin siyasilerden lanet mesajları geldi.

Özgür Özel'den kınama mesajı

Bunlardan biri CHP'nin Genel Başkanı olan Özgür Özel oldu.

Özel saldırıda hayatını kaybeden vatandaş için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin karşısında hep birlikte duracağız"