AK Parti sel felaketi sonrası sahaya indi, CHP rahatsız oldu

İstanbul sel felaketiyle mücadele ederken İBB Başkanı İmamoğlu'nun tatilde olduğu ortaya çıktı. CHP, çalışmaları takip eden AK Partililer üzerinden gündem oluşturmaya çalışıyor.

İstanbul'da yoğun yağış görüleceğine dair bir gün önceden yapılan resmi uyarılara rağmen CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşımı tepki çekti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sel felaketinin gerçekleştiği gün tatilde olması ve tatilden Tweet atması, tüm İstanbulluları kızdırdı.

İmamoğlu tatildeyken sahaya çıktılar

İmamoğlu'nun tatili sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın halkın arasına karışarak çözüm üretme çabaları, CHP'nin hedef tahtasına konuldu.

Fotoğrafa tepki gösterdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın resmi açıklaması sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin bulunmasına tepki gösterdi.

Yerlikaya'dan açıklama beklediklerini söyledi

İl Başkanlığı görevinin yanında aynı zamanda İBB AK Parti Grubu Başkanı da olan Osman Nuri Kabaktepe'nin 24 AK Partili belediyeyi temsilen bölgede bulunmasını eleştiren Kaftancıoğlu, Ali Yerlikaya'dan açıklama beklediklerini ifade etti.

"CHP iktidarında valiler devletin valisi olacak"

Twitter hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, "Tüm halkımıza sözümüz olsun ki CHP iktidarında valiler iktidarın değil devletin valisi, polisler ise birilerinin değil devletin polisi olarak görev yapacaklar! Bu saate kadar bekledim. Belki Ali Yerlikaya devletin valisi olmayı tercih eder ve bir açıklama yapar diye ancak nafile" ifadelerini kullandı.