AK Parti Şentop'u aday gösterecek

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u bu göreve yeniden aday göstereceklerini açıkladı.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanı adayı olarak yeniden Mustafa Şentop'u göstereceklerini söyledi.

Bostancı yaptığı açıklamada, "Hem istişare hem müzakerelerin neticesinde Mustafa Şentop Meclis başkanlığına aday olarak iletilecektir. Aday olarak 2 Temmuz itibariyle sayın Şentop’u göstereceğiz." ifadelerini kullandı.