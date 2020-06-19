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    AK Parti Şentop'u aday gösterecek

    AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u bu göreve yeniden aday göstereceklerini açıkladı.
    • AA
    • 19.06.2020 - 16:53
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    AK Parti Şentop'u aday gösterecek

    AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanı adayı olarak yeniden Mustafa Şentop'u göstereceklerini söyledi.

    Bostancı yaptığı açıklamada, "Hem istişare hem müzakerelerin neticesinde Mustafa Şentop Meclis başkanlığına aday olarak iletilecektir. Aday olarak 2 Temmuz itibariyle sayın Şentop’u göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

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