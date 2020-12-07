AK Parti sıralarından Kemal Kılıçtaroğlu'na 'aday ol' göndermesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bütçe Görüşmeleri'nde açıklamalarda bulunduğu konuşmasını yarıda keserek, "Aday ol" diyen AK Parti Milletvekillerine cevap verdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Meclis'te başlayan Bütçe Görüşmeleri'nde açıklamalarda bulundu.

Meclis kürsüsünden hükümete eleştirilerini sıralayan Kılıçdaroğlu, açıklamalarına devam ederken AK Parti sıralarından kendisine atıfta bulunuldu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'ADAY OL' CÜMLESİNE CEVAP

Kılıçdaroğlu, AK Parti sıralarından gelen "Aday ol" cümlesine karşı açıklamalarını yarıda keserek cevap verdi.

AK Parti sıralarına dönerek, "Hangi noktaya geldiniz? Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi" diyen Kılıçdaroğlu'na partisinden ve ittifak ortaklarından destek geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na aday ol tavsiyesi- İZLE